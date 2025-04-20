Юрий Слюсарь и Василий Голубев поздравили дончан со Светлым Христовым Воскресением

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил верующих региона с главным христианским праздником. «Поздравляю всех православных верующих со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой», - написал господин Слюсарь в своем Telegram-канале. По словам врио губернатора, этот праздник объединяет миллионы людей, напоминает нам о вечных ценностях: вере, милосердии и победе добра над злом. «Пусть Пасха принесёт в каждый дом радость, благополучие, мир и любовь», - пожелал Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ

Его предшественник на посту руководителя донского региона Василий Голубев также обратился с поздравлением по случаю христианского праздника. «Сердечно поздравляю всех православных христиан с великим праздником Пасхи Христовой!», - написал экс-губернатор, а ныне сенатор, у себя в Telegram, пожелав землякам «исполнения всех ваших надежд и благих начинаний».

Сергей Иванов