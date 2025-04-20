В Марий Эл за сутки произошло 19 пожаров
За последние сутки на территории Республики Марий Эл зарегистрировано 19 пожаров. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.
В результате происшествий никто не пострадал. Из общего числа пожаров — 13 приходятся на траву, а 1 — на мусор.
Возгорания произошли в Медведевском районе, где огнем был поврежден садовый дом площадью 40 кв. м., и в Параньгинском районе, где полностью сгорела баня на 78 кв. м. В Волжске зафиксировано два случая: возгорание в жилой квартире и мусорного контейнера. В Волжском районе пожар уничтожил баню площадью 10 кв. м.
Спасатели также трижды выезжали на ликвидацию последствий дорожных аварий.