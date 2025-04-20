За сутки в Прикамье почти 15 тыс. кв. м были охвачены ландшафтными пожарами

После установления теплой погоды в Прикамье выросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травы. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, только 19 апреля в регионе произошло девять пожаров на общей площади более 14,6 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Весенне-летний пожароопасный сезон в крае начался с 15 апреля. В МЧС напоминают, что об обнаружении признаков горения нужно немедленно сообщать по номерам телефонов «01», «101» и «112». В населенных пунктах, в частных домовладениях нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, запрещается сжигать мусор, траву, листву и прочее. Собственники земельных участков обязаны своевременно убирать мусор, сухую растительность и косить траву. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц до 30 тыс. руб. и для организации – до 400 тыс. руб.