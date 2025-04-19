Жога вручил государственные награды жителям Югры и провел встречу с Кухаруком

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел рабочую встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Русланом Кухаруком. Основными темами стали образовательная программа «Герои Югры», поддержка участников спецоперации и помощь некоммерческим организациям, сообщили в полпредстве.

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Артем Жога поблагодарил за поддержку военнослужащих, отметив успехи первого Кубка «Защитники Отечества» по зимним видам спорта в Югре. Он подчеркнул важность спорта для адаптации бойцов, вернувшихся с фронта. В планах — проведение Кубка полномочного представителя для всех ветеранов боевых действий в августе-сентябре.

Также обсуждалась подготовка к 80-летию Великой Победы, к паводковому и пожароопасному сезонам.

Полпред вручил государственные награды жителям Югры, среди которых работники нефтегазового сектора, управленцы и волонтеры. Артем Жога наградил 13 югорчан званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» и почетными грамотами. Отмечены были: Сергей Золотов, Сергей Никитин, Сергей Маненков, Алла Бочко, Анна Колычева, Роман Кучин, Яков Самохвалов, Александр Скурихин, Эка Шенгелая, Александр Чабан, Ирина Водолевская и Жанна Маркова, Виталий Малыхин.