«Авангард» обыграл «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф

Омский «Авангард» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в пятом матче серии плей-офф. Встреча собрала 8007 зрителей и завершилась со счетом 3:2.

В команде гостей отличились Игорь Мартынов (10 мин.), Дамир Шарипзянов (26 мин.) и Евгений Кулик (38 мин.). У железнодорожников шайбы на счету Максима Березкина (36 мин.) и Рушана Рафикова (39 мин).

«Мы старались, проявили характер и за счёт этого победили. Именно характер, готовность жертвовать собой, самоотдача приводит к победе в любом матче плей-офф. Та команда, которая стремится отдать чуть больше – выходит победителем. Нужно отдать должное противнику. Они также жертвовали собой и не жалели себя», — сказал после матча наставник омичей Ги Буше (цитата по khl.ru)

Этой победой «Авангард» сократил до минимума отставание в серии плей-офф Кубка Гагарина. Серия при счете 3:2 переезжает в Омск.

Илья Николаев