Двое новосибирцев вернулись из украинского плена

Из украинского плена вернулись двое новосибирских военнослужащих. «Среди возвращенных на Родину двое наших земляков! Радуемся вместе с семьями наших ребят», — написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Как сообщило Минобороны РФ, 19 апреля результате переговоров из Украины были возвращены 246 российских военнослужащих. Украине переданы столько же ее пленных. Кроме того, Россия передала Украине 31 раненого пленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медпомощи.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году удалось вызволить из украинского плена 18 новосибирцев. Годом ранее эта цифра составила два человека.

Илья Николаев

Илья Николаев