«Союз МС-26» с российско-американским экипажем отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-26» отстыковался от модуля «Рассвет» Международной космической станции (МКС) в 00:57 мск. На борту находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит.

Трансляцию отстыковки ведет «Роскосмос». В 03:27 корабль должен включить двигатели на торможение и начать сход с орбиты. Приземление «Союа МС-26» планируется примерно в 4:20 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. На космической станции остается экипаж 73-й экспедиции, в составе которого космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким и японский астронавт JAXA Такуя Ониси.