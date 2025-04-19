Один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ на Курскую область 19 апреля

За сегодня в результате атак ВСУ на Курскую область погибла мирная жительница, еще три человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мирная жительница получила смертельные ранения при ударе FPV-дрона по автомобилю в селе Илек Беловского района. Вместе с ней в машине находились еще один мирный житель и ребенок, они пострадали, направлены в больницу. Автомобиль сгорел.

Также в Беловском районе 49-летний мужчина наступил на мину «Лепесток». В результате взрыва он получил минно-взрывное ранение и травматическую ампутацию правой стопы. Пострадавшего отправили в Курскую областную больницу.

Алина Морозова