Пожар охватил 3 тысячи квадратных метров на вершине Бештау
На вершине горы Бештау в Ставропольском крае спасатели ликвидируют ландшафтный пожар. Возгорание зафиксировано на трех участках общей площадью 3 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС региона.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Специалисты работают с очагами разной интенсивности: первый охватил 2 тыс. кв. м, второй — 700 кв. м, третий — 300 кв. м.
Бештау является природным памятником и считается одной из наиболее высоких вершин края, достигая 1,4 тыс. м над уровнем моря.