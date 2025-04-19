Пожар охватил 3 тысячи квадратных метров на вершине Бештау

На вершине горы Бештау в Ставропольском крае спасатели ликвидируют ландшафтный пожар. Возгорание зафиксировано на трех участках общей площадью 3 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Специалисты работают с очагами разной интенсивности: первый охватил 2 тыс. кв. м, второй — 700 кв. м, третий — 300 кв. м.

Бештау является природным памятником и считается одной из наиболее высоких вершин края, достигая 1,4 тыс. м над уровнем моря.

Николай Аксенов