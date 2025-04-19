В Шахтах на территории кладбища неизвестные похитили надгробие
Сотрудниками Управления МВД России по г. Шахты организована проверка по факту опубликованной в СМИ информации о похищении неизвестными с территории городского кладбища надгробной плиты.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению правонарушения, а также всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством.