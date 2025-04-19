В Шахтах на территории кладбища неизвестные похитили надгробие

Сотрудниками Управления МВД России по г. Шахты организована проверка по факту опубликованной в СМИ информации о похищении неизвестными с территории городского кладбища надгробной плиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению правонарушения, а также всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Валентина Любашенко