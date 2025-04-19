Жители Ростовской области в седьмой раз напишут «Диктант Победы»

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» — пройдет в Ростовской области уже в седьмой раз. Сообщение об этом размещено на сайте минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мероприятие пройдёт на специальных площадках, а также в онлайн-формате. За 45 минут участники должны ответить на 25 вопросов. Жители Дона присоединятся к диктанту 25 апреля.

По сложившейся традиции к акции каждый год активно присоединяются донские студенты, ребята из школьных учреждений, депутаты, добровольцы, представители образовательных и культурных учреждений, национальных объединений и патриотических клубов.

Валентина Любашенко