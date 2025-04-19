Программа «Самбо в школу» внедрена в 24 образовательных учреждениях Дона

В Ростовской области в 24 образовательных учреждениях внедрена федеральная программа «Самбо в школу». Об этом сообщила пресс-служба губернатора Дона со ссылкой на главу региона Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Сегодня, 19 апреля, в Ростове-на-Дону открылся межрегиональный форум «Самбо-в школу». Собрались спортсмены, тренеры, учителя физкультуры из донского региона, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, представители науки, школ и вузов. Всего – почти 1 тыс. человек.

По словам Юрия Слюсаря, на Дону растет интерес к самбо. Это доказывает факт внедрения преподавания единоборства в 24 школах. Так, 19 апреля, залы самбо открылись в двух образовательных учреждениях Азова.

«Это сильный проект, – подчеркнул глава региона.– Нам выпала честь быть одним из первых регионов, где началась программа «Самбо – в школу». Благодарю за это всероссийскую федерацию».

Проект «Выбор сильных» стартовал в РФ в январе 2025 года. Он направлен на развитие самбо, дзюдо и спортивной борьбы в школах и вузах. Проект также включает программы «Самбо на селе», «Самбо в ГТО», «Адаптивное самбо», реконструкция и строительство залов для единоборств.

Ефим Мартов