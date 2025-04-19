В Казани на капитальный ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров выделят 700 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров Казани выделят 700 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров Казани выделят 700 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Перечень конкретных объектов не указан, но общая протяженность работ составит 15,7 км. Работы должны завершиться не позднее 10 ноября 2025 года.

Средства на работы будут выделены из бюджета республики. Заказчиком выступает «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Влас Северин