«Локомотив» уступил в пятом матче четвертьфинала

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл омскому «Авангарду» в пятом матче четвертьфинала. Игра в Ярославле завершилась счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Счет в первом периоде открыл нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов. Во втором отрезке «ястребы» реализовали большинство, отличился Дамир Шарипзянов. После чего за три минуты забили друг за другом три игрока — Максим Березкин («Локомотив»), Евгений Кулик («Авангард»), Рушан Рафиков («Локомотив»). Второй период завершился счетом 3:2 в пользу омичей. Третий период прошел без забитых шайб.

Следующая игра с «Авангардом» состоится 21 апреля. Сейчас счет в серии 3-2 в пользу ярославцев.

Алла Чижова