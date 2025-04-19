В Ростове-на-Дону инженер-наладчик может зарабатывать 170 тысяч рублей в месяц

В Ростове-на-Дону зарплатный максимум инженера-наладчика оборудования в сфере производства товаров народного потребления достигает 170 тыс. руб. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опираясь на результаты собственного исследования. Для сравнения, в Москве такой специалист зарабатывает ежемесячно до 270 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — до 220 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исследование предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию «Инженер-наладчик оборудования» в сфере производства ТНП специалисты сервиса проводили в апреле 2025 года. Они также выяснили, что в донской столице 40-50 тыс. руб. обещают инженеру-наладчику с неполным высшим техническим образованием, уверенным пользованием САПР, знанием нормативно-технической документации, принципов работы промоборудования, основ автоматики и электротехники, правил техники безопасности при проведении пусконаладочных работ.

А вот на самую высокую зарплату, от 90 тыс. руб. до 170 тыс. руб., может рассчитывать специалист еще и со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, опытом проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ сложного электротехнического оборудования, стажем работы инженером-наладчиком промышленного оборудования от трех лет.

«Среднестатистический портрет соискателя в городе сегодня представляет собой мужчина (в 100% резюме) в возрасте 47 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 81% случаях. Как правило, специалисты работают на последнем месте восемь лет, а на момент размещения резюме не имели работы 35% таких специалистов. 31% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду», — пояснили аналитики SuperJob.

Владимир Андреев