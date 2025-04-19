РПЦ приветствует пасхальное перемирие

Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе одобрил объявленое президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь Пасхи и назвал его древним обычаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

«Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России. Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл.— "Ъ")»,— сказал господин Кипшидзе (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Он уточнил, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, поскольку Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам. По мнению президента, «ход пасхального перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос».

Екатерина Отрашкевич