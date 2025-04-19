Прокуратура Московского района Чебоксар начала проверку по факту конфликта между пятиклассниками гимназии № 5. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики. По данным СМИ, двое учеников школы напали на одноклассника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура организовала проверку после конфликта учеников чебоксарской гимназии

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура организовала проверку после конфликта учеников чебоксарской гимназии

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, инцидент случился днем в школьном помещении. Для осмотра пострадавшего ребенка была вызвана скорая помощь, после чего мальчика отпустили домой с родителями.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, включая возможные аналогичные инциденты с участием этих учащихся ранее. Отдельно оценят действия педагогов, которые, согласно предварительной информации, не сообщили о ситуации в полицию.

Влас Северин