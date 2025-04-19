В КБР 72 тысячи школьников участвуют в олимпиаде «Наследники Великой Победы»

Историческая олимпиада к 80-летию Победы стартовала в Кабардино-Балкарии с участием более 72 тыс. учеников 5-11 классов. Об этом сообщил руководитель региона Казбек Коков в своем в Telegram-канале.

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Финальный этап республиканского конкурса запланирован на 30 апреля. Победители получат возможность посетить исторические музеи столицы России.

Соревнование проводится на основе книги «Территория мужества» историка и краеведа Олега Опрышко. По словам главы КБР, это издание посвящено военным действиям, происходившим на территории республики в 1942–1943 годах.

Николай Аксенов