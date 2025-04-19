В Северной Осетии у 64-летнего фермера нашли автомат, пистолеты и 700 патронов

Полиция Северной Осетии обнаружила крупный схрон оружия и боеприпасов на территории фермерского хозяйства 64-летнего жителя Черменского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Северной Осетии Фото: ГУ МВД по Северной Осетии

На основании судебного постановления правоохранители осмотрели жилое помещение подозреваемого. В результате обыска силовики изъяли автомат Калашникова, три пистолета, 10 гранат и свыше 700 патронов разного калибра. Экспертиза подтвердила, что весь арсенал изготовлен промышленным способом и полностью пригоден к применению.

Владелец участка не смог пояснить, каким образом оружие оказалось на территории его хозяйства. По факту обнаружения схрона возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Полиция продолжает расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Николай Аксенов