Музыкант Шарлот исключен из перечня террористов и экстремистов

Уроженец Самары, певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключен из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Помимо музыканта из данного перечня исключили еще пять физических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор исполнителю, вынесенный в декабре 2024 года. Шарлот был признан виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.

Адвокат и гособвинители пытались оспорить приговор. Гособвинитель, которая выступала в суде первой инстанции, добивалась отмены приговора и отправки дела на новое рассмотрение. А зампрокурора Самарской области просил суд ужесточить наказание. В итоге апелляционная инстанция отказалась удовлетворять просьбы всех сторон.

Эдуард Шарлот подвергся уголовному преследованию из-за видео, на которых сжег свой российский паспорт, спародировал песню «День Победы» и прибил к дереву изображение патриарха Кирилла. Шарлота арестовали после его возвращения из-за рубежа. В ближайшее время певца этапируют в колонию.

Андрей Сазонов