Михаил Евраев встретился с Дмитрием Чернышенко

В Москве прошла встреча заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Основное внимание уделили развитию туризма, спорта, образования и науки в регионе, а также подготовке к 60-летию маршрута Золотое кольцо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ярославская область обладает огромным туристическим потенциалом. У нас большие планы по строительству и реконструкции спортивных объектов, созданию новой туристической инфраструктуры, реализации образовательных проектов. Благодарю федеральных коллег за поддержку и содействие в воплощении самых амбициозных планов», — сказал Михаил Евраев.

Губернатор отметил, что регион успешно выполнил задачи национальных проектов «Образование» и «Демография» и приступил к новым госпрограммам. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что туризм является одним из локомотивов экономического развития Ярославской области.

«Президент Владимир Путин поставил задачу по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Накануне председатель Правительства Михаил Мишустин объявил о том, что будет расширена программа льготного кредитования строительства туристических объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Уверен, эта мера позволит Ярославской области и другим регионам получить дополнительную поддержку для развития этой отрасли и привлечь большее число туристов»,— заявил Дмитрий Чернышенко.

В регионе в 2023 году было создано 104 номера для туристов, а в 2024 году — 198. Поданы новые заявки на льготное кредитование для строительства гостиниц.

Вице-премьер также отметил успехи в образовательной сфере. В Ярославской области построены детские сады и школы, что создало более 6 тыс. новых мест. Открыты центры образования «Точка роста» в сельских школах, улучшена материально-техническая база, отремонтированы спортивные объекты. Дмитрий Чернышенко добавил, что в регионе создано пять кластеров по ключевым отраслям экономики, включая железнодорожный транспорт, машиностроение, педагогику, сельское хозяйство и фармацевтику.

Также стороны обсудили создание в регионе современного кампуса мирового уровня «Меркурий» РГАТУ имени П.А. Соловьева.

Антон Голицын