Стадион «Урожай» в Зеленокумске реконструируют за 17 млн рублей

В Зеленокумске Советского округа начался капитальный ремонт спортивного зала стадиона «Урожай». Реконструкция проходит в рамках краевой программы и обойдется бюджету в 17 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе реконструкции специалисты утеплят фасад здания, соорудят пандус, модернизируют отопительную и осветительную системы, восстановят кровлю, заменят сантехническое оборудование и напольное покрытие. Дополнительно объект оснастят видеонаблюдением.

Параллельно идет благоустройство территории самого стадиона. Там уже проложена новая беговая дорожка для легкоатлетов, обустроены две площадки для волейбола, установлены ограждения и современное освещение. Работы планируют завершатся до конца 2025 года.

Николай Аксенов