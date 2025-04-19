В Пласте задержан подросток из-за ложного сообщения о минировании кафе

Полиция Пласта задержала 14-летнего подростка. Его подозревают в ложном сообщении о минировании городского кафе, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Челябинской области.

В полицию обратился владелец колл-центра кафе. Он сообщил, что им на сайт пришло письмо о возможном минировании заведения. Полицейские обследовали здание, однако угрозы не обнаружили. По данным МВД, подозреваемый подросток днем ранее также отправлял сообщение об угрозе одной из школ Пласта.

Несовершеннолетний горожанин объяснил полицейским свой поступок тем, что увлекся «сваттингом». Это форма киберпреступления, при котором злоумышленник сообщает в правоохранительные органы о ложной угрозе.

Следственное отделение ОМВД России по Пластовскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба).