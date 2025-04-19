В 2025 году спортсмены Ставрополья получат 30,8 млн рублей господдержки

Власти Ставропольского края в 2025 году выделили 30,8 млн руб. на финансовую поддержку спортсменов и наставников региона, демонстрирующих высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

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«Материальную помощь могут получить спортсмены и их наставники, постоянно проживающие в крае. Под выдающимися достижениями подразумевается участие в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, юношеских олимпийских играх, а также в чемпионатах и первенствах мира и Европы в составе национальной сборной»,— говорится в сообщении ведомства.

В прошлом году 59 атлетам и тренерам выплачивали ежемесячное денежное содержание, которое в среднем составляло 13,2 тыс. руб. Шестеро спортсменов и наставников получили единовременные выплаты примерно по 34 тыс. руб., а 127 человек были премированы суммами до 200 тыс. Восемь работников отрасли удостоились почетного знака «Спортивная слава Ставрополья» и премии в размере 20 тыс. руб.

Николай Аксенов