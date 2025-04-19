ВСУ за сутки атаковали десять объектов российской энергетики

Минобороны за сутки зафиксировало десять ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры РФ. Атаке подверглись объекты в Брянской (шесть ударов), Белгородской (два удара), Херсонской областях (один удар), а также ДНР (один удар).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

«Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики»,— сказано в сообщении Минобороны.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 30-дневный срок моратория на удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины истек. Новых указаний от президента пока не поступало. По подсчетам ТАСС, с начала моратория ВСУ ударила по энергообъектам в 18 регионах РФ.

Екатерина Отрашкевич