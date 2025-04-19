Ушаков: Трамп понимает первопричины конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Оно было записано 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Но такой фон создан за последние годы или даже десятилетия, антироссийский фон, в той же Америке и Европе. И этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми согласны некоторые из руководителей, в том числе в Вашингтоне»,— сказал господин Ушаков.

11 апреля МИД РФ назвал устранение первопричин украинского конфликта главным условием для прямых переговоров с Киевом. Тогда же директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук напомнил, что именно украинская сторона прекратила прямые контакты с Россией в апреле 2022 года. А в сентябре того же года страна ввела официальный запрет на переговоры с российским руководством, он остается в силе.

Екатерина Отрашкевич