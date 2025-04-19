Полиция Краснодара проверяет информацию об убийстве собак

Краснодарская полиция проверят появившиеся в соцсетях сообщения о том, что на улице Новороссийской неизвестные расстреляли несколько собак. По словам автора ролика, животные были стерилизованы и охранили территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На основании выявленной в сети интернет информации о возможном факте жестокого обращения с животными, имевшего место быть на улице Новороссийской, полицией Краснодара инициировано проведение доследственной проверки», – сообщили в пресс-службе УМВД краевой столицы.

Правоохранители установят все обстоятельства случившегося. Проверка продолжается.

Вячеслав Рыжков