В Батыревском округе Чувашии три человека пострадали в ДТП с впереди едущим грузовиком, двое из них — дети. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Батыревском округе Чувашии два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики В Батыревском округе Чувашии два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики

ДТП произошло вечером 19 апреля на 99-м километре автодороги А-151. В результате происшествия травмы получили три пассажира Kia Rio: женщина 1981 года рождения, находившаяся на переднем сиденье, а также двое детей 7 и 12 лет, которые сидели сзади. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, однако специальные детские удерживающие устройства не использовались.

По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем легкового автомобиля. Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения, результат оказался отрицательным. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Влас Северин