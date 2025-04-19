Ростовских резидентов в «Сколково» в 2025 году стало больше на 17%

В 2025 году число компаний из донского региона, являющихся резидентами фонда «Сколково», увеличилось на 17%. За первый квартал к российскому инновационному центру присоединились 8 новых ростовских проектов. Теперь представительство региона выросло до 55 компаний, сообщила директор фонда инновационного развития образования и науки (ФИРОН) Инна Шенгоф в интервью «РБК ТВ Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ФИРОН, в 2024 году ряды участников "Сколково" пополнили сразу 20 новаторских фирм из Ростовской области — 13 из них специализируется на IT-технологиях, 4 предприятия сосредоточены на создании высокотехнологичных решений для промышленности, а 2 участника разрабатывают проекты в биомедицинской сфере.

Кроме того, в состав резидентов вошла группа донских изобретателей, планирующих запуск производства зарядных устройств для электромобилей.

По словам госпожи Шенгоф, участники акселерационных программ ФИРОН к настоящему времени смогли привлечь в свои проекты более 300 млн руб. инвестиций.

«В конце прошлого года и начале этого мы стали замечать, что инвесторы все чаще ищут стартапы. К нам с такими запросами обращаются венчурные фонды, частные инвесторы и крупные компании. Мы проводим закрытие сессии под эти запросы, сопровождаем основателей стартапов на пути общения с инвесторами»,— рассказала руководитель ФИРОН.

Валентина Любашенко