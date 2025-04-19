Трое астраханцев пойдут под суд за незаконный оборот 2 тонн рыбы

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело о приобретении и хранении в целях сбыта более 2 тонн немаркированной рыбной продукции (п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ) в отношении троих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигуранты в составе преступной группы приобрели более 2 тонн частиковых видов рыбы и 166 кг щучьей икры на 3,6 млн руб., а затем хранили все это на складе рыбоперерабатывающего цеха в Трусовском районе Астрахани. Они намеревались сбыть эту продукцию без маркировки и нанесения необходимой информации.

Следственный отдел по Трусовскому району завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов