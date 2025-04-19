Краснодар вошел в топ-3 перспективных городов РФ для жилищного строительства

Краснодар вошел в тройку наиболее перспективных городов России с точки зрения жилищного строительства. Согласно рейтингу, составленному на основе совокупности макроэкономических и демографических показателей, город набрал 80 баллов, заняв позицию рядом с Казанью. Возглавили список Тюмень (83 балла) и Екатеринбург (81). В первую десятку также вошли Хабаровск, Уфа, Владивосток, Новосибирск, Набережные Челны и Якутск, пишет «Российская Газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При оценке использовались 11 критериев, включая объем и стоимость продаж жилья, уровень обеспеченности квадратными метрами, темпы прироста населения и уровень конкуренции среди девелоперов. В числе ключевых факторов, способствующих укреплению позиций регионов, названы рост средней заработной платы, положительная демография и доступные ипотечные программы. С 2021 по 2024 год Краснодар показал прирост населения на 20%, Красноярск — на 10%, Казань — на 5%.

По словам профессора Финуниверситета Надежды Капустиной, регионы-лидеры характеризуются стабильными темпами экономического роста и развитыми промышленными кластерами, что создает благоприятную среду для инвестиций и внутренней миграции. Владелец агентства Madary Марина Маньянова отмечает, что еще недавно города с высоким потенциалом воспринимались как провинциальные, но за счет активного позиционирования и вложений со стороны государства и бизнеса сумели занять ведущие позиции по внутреннему притоку населения.

Как уточняет Наталья Попова (FORMULA), Краснодар растет не только численно, но и территориально, демонстрируя сильные позиции в здравоохранении, образовании и занятости. В отличие от курортных городов, он сохраняет диверсифицированную экономику и востребован среди релокантов за счет близости к морю и развитой инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков