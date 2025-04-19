В Курской области женщина погибла при ударе БПЛА по машине

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате погибла женщина. В машине также были мужчина и ребенок, они получили ранения.

«Угрозы для жизни, к счастью, нет. В ближайшее время их доставят в больницу. Автомобиль, который подвергся удару, полностью сгорел»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ, регион также регулярно подвергается атакам беспилотников. Сегодня ночью, 19 апреля, над территорией области сбили один дрон. 15 апреля по Курску было запущено более 100 БПЛА, погибла одна женщина, еще девять человек пострадали. СКР установил командиров ВСУ, причастных к массовому обстрелу.

Подробности — в публикации «Ъ» «Удар по домам».