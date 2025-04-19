В Астрахани адвокат пойдет под суд за мошенничество на 4 млн рублей

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении адвоката региональной коллегии адвокатов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Согласно релизу, в августе минувшего года фигурант получил от подзащитного, подозреваемого по уголовному делу, 4 млн руб. Взамен он обещал при помощи правоохранительных органов помочь в вопросе избрания тому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также оставления ее без изменения на период предварительного следствия. При этом адвокат не собирался выполнять обещанное.

До возбуждения дела фигурант вернул деньги потерпевшему. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов