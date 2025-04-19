Онищенко назвал теорию Белого дома о происхождении COVID-19 юридически ничтожной

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что публикацию Белого дома о происхождении COVID-19 можно приравнять к «агитке трамповской индустриализации». В сообщении было сказано, что инфекционное заболевание «с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространилось в результате утечки из лаборатории китайского города Ухань».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Онищенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я, как человек, близкий к данной тематике, могу сказать одно: это юридически ничтожное заявление. Единственным международным документом, который был ратифицирован большинством стран, входящих в Организацию Объединенных Наций, является Конвенция по биологическому и токсинному оружию 1972 года»,— сказал господин Онищенко (цитата по «Комсомольская правда»).

Он рассказал, что конвенцию разработали в 1972 году по инициативе СССР, США и Великобритании. В 90-е годы был разработан механизм контроля за соблюдением документа. Однако после скандала из-за сибирской язвы Штаты вышли из конвенции. Поэтому все публикации Белого дома, по мнению господина Онищенко, можно считать лишь предположениями без доказательной базы.

Врач-эпидемиолог также назвал заявление Белого дома элементом торговой войны США и Китая. Такой документ может стать дополнительной мерой устрашения к пошлинам на товары из КНР в 145%. Китаем введены ответные тарифы в размере 125%. Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что может заключить сделку с Китаем в ближайшие три-четыре недели.

Екатерина Отрашкевич