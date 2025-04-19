МЧС опубликовало кадры тушения 1,7 тысячи «квадратов» на свалке около Пирогово

Площадь пожара на несанкционированной свалке по ул. Пойма, около деревни Пирогово, превысила 1,7 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Ликвидация открытого горения была объявлена в 23:58 местного времени 18 апреля и продолжалась около четырех часов.

На территории свалки горел мусор. Сообщение о возгорании поступило в 19:48 того же дня. К тушению привлекались сотрудники МЧС РФ, инженерная техника предприятий и Государственной противопожарной службы. Предварительно, к пожару привело неосторожное обращение с огнем неизвестных.