Газовая труба и шесть квартир повреждены при атаках ВСУ на Белгородскую область

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате прилетов снарядов повреждены газовая труба, два частных дома и легковой автомобиль. Утечка газа уже устранена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в городе Грайвороне повреждены шесть квартир в МКД и семь транспортных средств, в поселке Чапаевский — забор частного домовладения, хозпостройка и автомобиль, который полностью сгорел»,— написал губернатор.

В сообщении сказано, что в результате атак ранены двое мужчин. Оба пострадали от удара по автомобилям. Один в поселке Октябрьский, второй — селе Дорогощь. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Вчера в результате атаки ВСУ в Белгородской области погибли два бойца самообороны. Происшествие случилось во время ночного дежурства.

Екатерина Отрашкевич