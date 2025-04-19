Газовая труба и шесть квартир повреждены при атаках ВСУ на Белгородскую область
В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате прилетов снарядов повреждены газовая труба, два частных дома и легковой автомобиль. Утечка газа уже устранена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в городе Грайвороне повреждены шесть квартир в МКД и семь транспортных средств, в поселке Чапаевский — забор частного домовладения, хозпостройка и автомобиль, который полностью сгорел»,— написал губернатор.
В сообщении сказано, что в результате атак ранены двое мужчин. Оба пострадали от удара по автомобилям. Один в поселке Октябрьский, второй — селе Дорогощь. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Вчера в результате атаки ВСУ в Белгородской области погибли два бойца самообороны. Происшествие случилось во время ночного дежурства.