Производство молока в I квартале на Ставрополье выросло на 4,6%

Хозяйства Ставропольского края произвели 137,4 тыс. т молока в первом квартале 2025 года, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 4,6%. В сельскохозяйственных организациях рост оказался еще значительнее — на 12,2%, общий объем достиг 58,4 тыс. т,— сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства региона Сергей Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Лидерами по надоям стали хозяйства Шпаковского, Кочубеевского, Александровского, Ипатовского, Предгорного и Новоалександровского округов.

«Из них 193,3 млн пойдут на поддержку производства молока, а 157,9 млн — на поддержку племенного животноводства»,— сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Бондаренко.

В достижении таких результатов значительную роль играет государственная поддержка. По краевой программе «Развитие сельского хозяйства» на поддержку животноводства в этом году выделено около 592 млн руб.

Николай Аксенов