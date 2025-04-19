Власти Сочи направят 52 млн рублей на проекты благоустройства

Шесть проектов благоустройства в Сочи стали победителями регионального конкурса 2025 года. Как сообщили в администрации города, заявки формировались на основе предложений жителей, поступивших в рамках обсуждений на встречах с территориальными органами самоуправления. Совместно со специалистами районных администраций инициативы были оформлены в конкурсные проекты, рассказал глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Общая сумма финансирования составит более 52 млн руб., средства выделяются при поддержке краевого бюджета. В перечень победителей вошли работы по благоустройству общественных пространств в Верхнениколаевском и набережной в Дагомысе, а также создание зон отдыха и спортивной инфраструктуры на улицах Аэродромной, Армянской, Саят-Нова и в переулке Калиновом.

Реализация всех мероприятий запланирована на текущий год. Завершение работ ожидается в установленные сроки, после чего объекты будут доступны для посещения.

Вячеслав Рыжков