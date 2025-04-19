В Татарстане по состоянию на 19 апреля выполнили 47% от годового плана по вводу жилья: введено более 1,5 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 47%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 47%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В сегменте коммерческого строительства введено лишь 10% от годового объема — сдано 34 дома общей площадью 175 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки построено четыре многоквартирных дома площадью 52 тыс. кв. м, что составляет 32% от плана.

В индивидуальном жилищном строительстве план выполнен на 93% — сдано домов на 1,3 млн кв. м. Обязательства на 2025 год в рамках программы социальной ипотеки включают строительство 35 домов.

Влас Северин