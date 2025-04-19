Казань заняла 10-е место среди российских городов-миллионников по доступности платежей по семейной ипотеке. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Этажи», опубликованного «Известиями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в топ мегаполисов по доступности платежей по семейной ипотеке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Казань вошла в топ мегаполисов по доступности платежей по семейной ипотеке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В столице Татарстана ежемесячные платежи по ипотеке составляют 90,6% от средней арендной ставки.

Лидерами рейтинга стали Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Волгоград, где ипотечные платежи ниже арендных ставок — 71,1%, 74,2% и 74,5% соответственно. Также Казань уступила Новосибирску (74,5%), Самаре (75,7%), Москве (78,1%), Красноярску (79%), Челябинску (81,3%) и Санкт-Петербургу (84,6%).

В этом году ежемесячные платежи по семейной ипотеке превысили арендные ставки только в трех городах-миллионниках: Уфе, Нижнем Новгороде и Омске. В прошлом году в этот список входили также Казань и Самара.

Влас Северин