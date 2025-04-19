В Ставрополе 150 участников экосубботника очистили Русский лес

Около 150 представителей краевых органов власти, лесников и активистов собрали восемь грузовиков валежника и 3 куб. м мусора в Русском лесу Ставрополя. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды Ставропольского края Фото: Минприроды Ставропольского края

На территории Ставропольского края вторую неделю продолжаются субботники по уборке территорий от накопившегося за зиму мусора. Мероприятия проходят по указанию губернатора Владимира Владимирова в рамках региональной инициативы «Сохраним природу Ставрополья». Координацию работ осуществляет краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В экологической акции на территории Русского леса приняли участие сотрудники регионального правительства, министерства природных ресурсов, ставропольского лесничества и лесхоза, а также представители Дирекции особо охраняемых природных территорий.

Николай Аксенов