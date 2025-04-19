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23-летний мотоциклист погиб в ДТП на нерегулируемом перекрестке в Камбарке
23-летний водитель мотоцикла Honda погиб после столкновения с автомобилем Renault на нерегулируемом перекрестке в Камбарке, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло около 00:07 19 апреля.
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Предварительно, мотоциклист при обгоне столкнулся с поворачивающей налево иномаркой, после чего наехал на препятствие. Байкер получил смертельную травму. Автомобилем управляла 25-летняя жительница. По факту аварии проводится проверка.