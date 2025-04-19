В 2025 году количество предпринимателей в РСО – Алания выросло на 2,2 тысячи

Количество предпринимателей и самозанятых в Северной Осетии с начала 2025 года увеличилось на 2,2 тыс. человек, достигнув отметки в 75 тыс. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«За последние четыре года субъекты малого и среднего бизнеса республики получили свыше 12,3 млрд руб. государственной поддержки»,— отметил Сергей Меняйло.

В регионе также действуют дополнительные механизмы содействия бизнесу. В частности, программой зонтичных поручительств, реализуемой АО «Корпорация МСП», воспользовались 320 компаний малого и среднего бизнеса. Эта программа покрывает до 50% от суммы банковского кредита.

Николай Аксенов