Южанин за рулем Hyundai пытался скрыться от преследования полиции в Ленобласти

Около половины двенадцатого ночи 17 апреля на 1-м километре автодороги «Лужицы– 1 Мая» под Кингисеппом сотрудники ГАИ попытались оставновить автомобиль Hyundai Solaris, водитель которого решил не реагировать на неоднократные требования сотрудников правопорядка и попытался скрыться, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В итоге полицейские организовали преследование нарушителя, включив специальные светозвуковые сигналы. На 132-м км автодороги «Нарва» правоохранители выстрелили по колесам машины. В результате водителя удалось остановить в лесном массиве.

За рулем оказался 31-летний уроженец одного из южных российских регионов, две его пассажирки не достигли совершеннолетия. По факту случившегося составили ряд административных протоколов. О том, будет ли возбуждено уголовное дело, ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заезд пьяного лихача по Колпино закончился стрельбой по колесам.

Андрей Маркелов