Заезд пьяного лихача по Колпино закончился стрельбой по колесам

Утром 17 февраля в Колпино полицейские попытались остановить автомобиль Suzuki Grand Vitara, двигавшийся по улице Соборной с грубыми нарушениями ПДД, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Водитель на требования полицейских не отреагировал и прибавил скорость. Правоохранители, включив специальные сигналы, организовали преследование на двух патрульных автомобилях и блокировали проезд внедорожника на одной из улиц.

Однако злоумышленник, не сбавляя скорость, продолжил движение прямо на вышедших из автомобиля сотрудников ГАИ. Полицейские приняли решение стрелять из табельного оружия по колесам иномарки.

В итоге машину удалось остановить у дома 13 по Октябрьской улице. За рулем оказался 49-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Лихача доставили в отдел для разбирательства, на него составили несколько административных протоколов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что устроившего смертельное ДТП под Волховом водителя лесовоза отправили в изолятор.

Андрей Маркелов