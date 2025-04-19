Ставрополье готовит десять соглашений к Кавказскому инвестфоруму-2025

Ставропольский край прорабатывает заключение десяти соглашений на площадке Кавказского инвестиционного форума, который пройдет 25–27 мая 2025 года в выставочном центре «Минводыэкспо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Антон Доронин.

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«Соглашение — это процесс, который осуществляется и до, и после. Сейчас идут переговоры, мы будем делать все для того, чтобы это выразилось в реальных заводах, в реальных производствах»,— заявил министр.

В 2024 году Кавказский инвестиционный форум проходил в Грозном, где состоялось более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. В 2025 году форум пройдет на Ставрополье 25–27 мая на территории выставочного центра «Минводыэкспо». Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Николай Аксенов