«Аэрофлот» опроверг выезд самолета в Кемерово за пределы ВПП

Западно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кемерово. На борту было 117 пассажиров, никто не пострадал. Авиакомпания отрицает, что самолет выкатился за пределы ВПП.

По данным прокуратуры, инцидент случился сегодня, 19 апреля. Ведомство утверждает, что после завершения посадки Airbus А321 «при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание» за пределы ВПП. Воздушное судно временно отстранили от полетов, прокуратура начала проверку. Отправка обратного рейса в Москву задерживается до 22 часов.

В «Аэрофлоте» подтвердили, что обратный рейс Кемерово—Москва задержан из-за технической проверки. По версии авиакомпании, самолет самостоятельно зарулил на место стоянки. «После штатной посадки воздушного судна произошло пересечение торцевой разметки взлетно-посадочной полосы без выкатывания за ее пределы»,— сказано в пресс-релизе перевозчика (цитата по ТАСС).