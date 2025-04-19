Чувашская Республика получит 143 млн рублей в виде единой субсидии на развитие туризма в республике. Об этом сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия получит 143 млн рублей на развитие туризма

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чувашия получит 143 млн рублей на развитие туризма

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из общей суммы 60 млн руб. выделят на инфраструктуру автомобильного маршрута. Эти деньги направят на создание кемпингов, приобретение оборудования для туристов, установку информационных центров и санитарных модулей.

Ожидается, что в 2025 году туристический поток в Чувашии превысит 1 млн человек.

Влас Северин