Грозовые дожди не смогут помешать летней погоде в Петербурге 19 апреля

Синоптическую ситуацию в Петербурге 19 апреля сформирует атмосферный фронт, пролегающий по северным районам Ленобласти. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с ливнями и грозами. Температурный фон при этом успеет подняться до рекордно высоких отметок.

Столбики термометров покажут 21-23 градуса тепла, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в городе на Неве 18 апреля воздух прогрелся до 20 градусов. Благодаря антициклону дождей в мегаполисе не было.

Андрей Маркелов