Воздух в Петербурге прогреется до 20 градусов 18 апреля благодаря антициклону

Гребень антициклона сформирует синоптическую ситуацию в Петербурге 18 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Синоптик подчеркнул, что количество и плотность облаков в течение дня будут уменьшаться, вероятность осадков близка к нулю. Столбики термометров покажут до 18-20 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Уже в субботу, 19 апреля, город опять может побить температурный рекорд. Воздух может прогреться до 24 градусов. Правда летняя температура будет сопровождаться кратковременным дождем и грозами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что северное сияние озарило небо над окрестностями Петербурга ночью 17 апреля — редкое природное явление наблюдали в некоторых районах Ленобласти, а также в Карелии.

Андрей Маркелов